В десятом туре испанской Ла Лиги сезона 2025/26 прошло Эль-Класико между мадридским Реалом и Барселоной. Встреча на стадионе Сантьяго Бернабеу завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

И. о. главного тренера Барселоны Маркус Зорг, который временно заменял Ханси-Дитера Флика, прокомментировал поражение своей команды в Мадриде и рассказал о причинах неудачи.

«В финальной трети поля нам не хватило мощи, чтобы прорваться и создать реальную опасность. Ямалю сегодня было сложно — он пытался действовать активно, но Реал грамотно оборонялся.

Ламину еще нужно набраться опыта на высшем уровне. Ему всего 18, так что мы должны дать ему время, чтобы он смог показать свой максимум. Защитники делали все, чтобы нейтрализовать его, и в этот раз они были особенно сосредоточены.

Мы использовали все возможные варианты, но в итоге остались только с двумя защитниками, пытаясь создать больше шансов. Мы понимали, что мадридцы опасны на контратаках, однако все равно не сумели создать достаточно моментов», – подытожил Зорг.