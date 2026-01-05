Монреаль и Питтсбург одержали победы в овертайме, Флорида минимально обыграла Колорадо
Нью-Джерси не смог остановить Каролину
около 2 часов назад
Даллас – Монреаль / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Даллас уступил Монреалю (3:4 ОТ), Питтсбург обыграл Коламбус (5:4 ОТ), Флорида победила Колорадо (2:1), Чикаго справился с Вегасом (3:2 ОТ), Нью-Джерси уступил Каролине (1:3).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Даллас – Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Коламбус – Питтсбург 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)
Флорида – Колорадо 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Чикаго – Вегас 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Нью-Джерси – Каролина 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)