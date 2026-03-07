Владимир Кириченко

В центральном матче 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на Парк де Пренс принимал Монако.

Первый мяч в встрече забил нападающий Монако Магнес Аклиуш на 27-й минуте. Удвоил преимущество монегасков головин.

Нападающий хозяев Брэдли Барколя сократил разрыв в счете на 71-й минуте, но через две минуты Фоларин Балогун забил третий мяч, установив окончательный счет – 1:3.

Отметим, что Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле всё отведенное время до финального свистка.

Лига 1. 25-й тур

ПСЖ – Монако 1:3

Голы: Барколя, 71 – Аклиуш, 27, головин, 55, Балогун, 73

После 25 туров чемпионата Франции ПСЖ набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. Монако теперь имеет 40 очков и располагается на шестой позиции.

