Павел Василенко

Бенфика одержала убедительную победу над Морейренсе в перенесенном матче третьего тура чемпионата Португалии. Лиссабонцы уверенно контролировали игру и забили сопернику четыре мяча – 4:0.

Украинский полузащитник Георгий Судаков начал встречу на скамейке запасных. На поле он вышел лишь на 86-й минуте, заменив Рафа Силву. Практически сразу после появления украинец заработал для своей команды штрафной. Другой представитель Украины в Бенфике, вратарь Анатолий Трубин, весь матч провел в запасе.

На данный момент лиссабонская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Следующий матч Бенфика проведет 13 сентября дома против Жил Висенте. После этого, 16 сентября, лиссабонцы сыграют на выезде с Миланом в своем первом матче основного этапа Лиги Европы.

Чемпионат Португалии, 3-й тур

Морейренсе – Бенфика – 0:4

Голы: Павлидис, 45+3 (пенальти), Шельдеруп, 55, Престианни, 59, Аурснес, 72.