Главный тренер Бенфики Марко Силва прокомментировал игру украинского полузащитника Георгия Судакова против Эшторила (2:1).

«Судаков остается игроком стартового состава, потому что я, как главный тренер Бенфики, решаю, что именно он должен быть основным на этой позиции. Я оцениваю поведение и выступления игрока на этой позиции не только через призму этого единственного фактора – то есть результативных действий.

Судаков попал в перекладину – ему откровенно не хватает везения в этом плане. Однако дело не только в этом. Он играет в старте, потому что это мое решение. А если я принимаю такое решение, то лишь потому, что в течение недельного тренировочного цикла он дает четкие сигналы, что готов выходить с первых минут», – цитирует Силву клубная пресс-служба.