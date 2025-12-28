Лиссабонская Бенфика нацелилась на подписание ещё одного футболиста из Украины. Напомним, что в составе португальского гранда уже выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Как сообщает Günebakış, в сферу интересов Бенфики попал центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов. Руководство клуба из Лиссабона внесло украинца в свой шорт-лист и рассматривает его как потенциальное усиление линии обороны.

По информации различных источников, турецкий клуб готов обсуждать трансфер Батагова при сумме от 20 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор хочет подписать игрока на место украинца.