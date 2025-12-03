Лиссабонская Бенфика намерена усилить состав в январе, и главным кандидатом на усиление стал защитник Баварии Рафаэл Геррейру. Как сообщает aBola, переход активно продвигает главный тренер Жозе Моуринью. Специалист особенно ценит универсальность 31-летнего игрока, который может закрыть левый фланг обороны и при необходимости выйти в центре полузащиты.

Руководство Бенфики изучает варианты зимнего трансфера. Сам Геррейру неоднократно подчеркивал свои теплые чувства к клубу из Лиссабона.

Контракт защитника с Баварией действует до лета 2026 года, что делает возможным переход уже ближайшим окном. Если переговоры будут успешными, то Геррейру сможет выполнить давнее желание — вернуться на родину и выступать за команду, к которой он давно испытывает особое отношение.

Ранее стало известно, что Бенфика готовит Трубина к трансферу в топчемпионат.