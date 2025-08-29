Руководство турецкого Бешикташа решило уволить 52-летнего норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера. Тренер покинул пост после неудачного противостояния с швейцарской Лозанной в четвертом раунде квалификации Лиги конференций (1:1, 0:1).

Таким образом Бешикташ полностью провалил еврокубковую кампанию и остался без основного этапа. Команда начала с Q2 Лиги Европы, где уступила донецкому Шахтеру (2:4, 0:2), затем обыграла ирландский Сент-Патрикс (4:1, 3:2), а завершила квалификацию поражением от Лозанны.

Сульшер возглавил Бешикташ в начале 2025 года и провел 29 матчей, одержав 15 побед, зафиксировав 5 ничьих и потерпев 9 поражений. Ранее, с 2018 до 2021 года, норвежец работал главным тренером Манчестер Юнайтед.

Ранее Фенербахче уволил Жозе Моуринью.