Сергей Стаднюк

В пятницу, 19 сентября, фанатов ожидает насыщенный футбольный день с трансляциями на любой вкус – от матчей украинских лиг до топовых поединков в Европе.

В Первой лиге Украины в седьмом туре Агробизнес в 13:00 примет ЮКСА. Это шанс для команд укрепить свои позиции на старте сезона, так что матч обещает быть принципиальным. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале ПФЛ.

13:00 | Агробизнес – ЮКСА. Прямая трансляция

Во Второй лиге также не обойдется без интересных игр. Сначала в 14:00 в группе Б Локомотив встретится с дублем Черноморца, после чего в группе А в 16:00 винницкая Нива сыграет против Лесного Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша. Оба матча будут доступны вживую на YouTube-канале ПФЛ.

Группа Б

14:00 | Локомотив – Черноморец-2. Прямая трансляция

Группа А

16:00 | Нива Винница – Лесное. Прямая трансляция

Во Франции в 21:45 стартует поединок пятого тура Лиги 1, где Лион примет Анже. Хозяева стремятся набрать ход, а гости – испортить планы фаворита. Смогут ли «ткачи» снова встать на ноги после первого поражения в сезоне?

Закроет игровой день матч Ла Лиги. В 22:00 Бетис примет Реал Сосьедад в пятом туре чемпионата Испании. Обе команды стабильно борются за места в верхней части таблицы, однако не слишком удачно начали сезон. Так что встреча может стать одной из самых интересных в целом туре.