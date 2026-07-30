Без Биловара, но с Суркисом. Динамо объявило стартовый состав на матч квалификации Лиги Европы с ПАОК
Бой скоро начнется
около 2 часов назадПодписаться в
Сегодня пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское Динамо на выезде сыграет против греческого ПАОК.
Главный тренер бело-синих Игорь Костюк объявил стартовый состав команды.
Динамо: Суркис, Михавко, Тиаре, Кендзёра, Сыч, Бражко, Лонвейк, Буяльский, Редушко, Волошин, Пономаренко.
Матч ПАОК – Динамо состоится в Салониках и начнется в 20:45 по киевскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с победителем пары Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция).
Команда, проигравшая дуэль, продолжит выступление в третьем раунде квалификации Лиги конференций, где сыграет с неудачником противостояния Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).
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