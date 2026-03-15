Колос и Зоря не определили победителя в матче УПЛ
Степаненко провёл свой первый матч после возвращения в чемпионат Украины
Фото: ФК Заря
В матче 20-го тура УПЛ Колос сыграл вничью с луганской Зарёй.
Первый тайм завершился без голов. В начале второй половины встречи Антон Салабай вывел хозяев вперед. Заря отыгралась в конце поединка благодаря точному удару Немании Анджушича.
Во втором тайме в составе Колоса на замену вышел Тарас Степаненко, который провёл свой первый матч после возвращения в чемпионат Украины.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Салабай, 49 – Анджушич, 89
Колос с 29 очками остается на седьмом месте. Заря идет восьмой, имея в активе 28 баллов.
