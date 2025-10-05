Павел Василенко

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал неожиданное отсутствие вингера Андрея Ярмоленко в составе киевской команды на матч восьмого тура УПЛ против Металлиста 1925 (1:1).

«Это нужно спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлас он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.

35-летний Ярмоленко в этом сезоне провел 11 матчей в составе Динамо во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Динамо имеет 16 очков после восьми поединков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.