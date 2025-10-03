Бывший главный тренер Динамо и национальной сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua высказался о 35-летнем правом вингере бело-голубых Андрее Ярмоленко после поражения от Кристал Пэлас (0:2) в первом туре общего этапа Лиги конференций.

«Ярмоленко – хороший был футболист, но уже ветеран. Он не успевает уже играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?

Андрею следует идти на пенсию? Конечно. Странно, что он сам этого не понимает. Как играли футболисты Кристал Пэлас? Все на скорости, один, два-три касания к мячу максимум. А что Динамо?

И я же не критикую Ярмоленко и остальных динамовцев, а просто говорю, что вижу. Что происходит в команде – не понимаю, повторюсь.

Не знаю, кто там сейчас отвечает за воспитание детей в Академии Динамо, но… Дай Бог, чтобы скорее эта война закончилась, а уже потом мы еще долго-долго будем воспитывать нашу молодежь, чтобы она играла на достойном уровне».