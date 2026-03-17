Билеты на Лигу чемпионов-2026: где купить и сколько стоит увидеть финал своими глазами
Решающая игра состоится 30 мая
13 минут назад
UEFA открыл приём заявок на билеты для широкой публики на финальные матчи четырёх клубных турниров 2026 года.
Продажа осуществляется исключительно через официальный портал организации. Как и прежде, большинство мест на стадионах будет распределено между болельщиками команд-финалистов и нейтральными зрителями.
Важно: продажа билетов для общей публики будет проходить не в порядке живой очереди, а путём лотереи, которая будет проведена после завершения приёма всех заявок.
Стоимость билетов на финалы-2026
Лига Европы (20 мая, Стамбул, Турция) Цены: от 40 € до 240 €.
Женская Лига чемпионов (23 мая, Осло, Норвегия) Цены: от 20 € до 70 €.
Лига конференций (27 мая, Лейпциг, Германия) Цены: от 25 € до 190 €.
Лига чемпионов (30 мая, Будапешт, Венгрия) Цены: 70 €, 180 €, 650 € и 950 €.
Поделиться