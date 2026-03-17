Денис Седашов

UEFA открыл приём заявок на билеты для широкой публики на финальные матчи четырёх клубных турниров 2026 года.

Продажа осуществляется исключительно через официальный портал организации. Как и прежде, большинство мест на стадионах будет распределено между болельщиками команд-финалистов и нейтральными зрителями.

Важно : продажа билетов для общей публики будет проходить не в порядке живой очереди, а путём лотереи, которая будет проведена после завершения приёма всех заявок.

Стоимость билетов на финалы-2026

Лига Европы (20 мая, Стамбул, Турция) Цены: от 40 € до 240 € .

Женская Лига чемпионов (23 мая, Осло, Норвегия) Цены: от 20 € до 70 € .

Лига конференций (27 мая, Лейпциг, Германия) Цены: от 25 € до 190 € .

Лига чемпионов (30 мая, Будапешт, Венгрия) Цены: 70 €, 180 €, 650 € и 950 €.

Арсенал принимает Байер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс поединка.