Биловар — о матче против ПАОКа: «Надеюсь, болельщики увидят, что мы успешно подготовились»
Игра пройдет 23 июля
около 2 часов назадПодписаться в
Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Слова приводит пресс-служба ФК Динамо.
Футболист отметил, что тренерский штаб уже детально разобрал соперника, однако не стал раскрывать тактические детали накануне игры:
Мы разобрали сильные и слабые стороны соперника вместе с тренерским штабом, поэтому пусть это останется внутри команды. Могу сказать, что ПАОК — более сложный оппонент. Мы готовимся, и я надеюсь, что наши болельщики увидят, что мы сделали это успешно.
Также оборонец воздержался от подробностей относительно советов бывшего защитника Динамо и ПАОКа Томаша Кендзьоры:
Эта информация касается нашей стратегии на игру, поэтому пока оставим это в тайне.
Первая игра пройдет завтра, 23 июля, в польском Люблине. Начало – в 20.00.
Сразу четыре игрока ПАОК рискуют пропустить матч с Динамо.