Калинина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге.
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) одержала уверенную победу во втором круге грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в немецком Гамбурге.
В матче 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила аргентинку Марию Лурдес Карле (WTA 231). Для выхода в следующий раунд Калининой понадобилось 1 час и 25 минут.
Матч дважды прерывали из-за дождя — в самом начале игры и при счете 5:2 во второй партии, однако это не помешало Ангелине довести матч до триумфа.
WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала
Мария Лурдес Карле (Аргентина) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 3:6
В четвертьфинале Калинина сыграет против победительницы немецкого противостояния между Тамарой Корпач и Юлией Штусек.
Свитолина: «Когда играю против представительниц страны-агрессора, всё остальное отходит на второй план».
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