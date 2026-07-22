Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) одержала уверенную победу во втором круге грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в немецком Гамбурге.

В матче 1/8 финала украинка в двух сетах разгромила аргентинку Марию Лурдес Карле (WTA 231). Для выхода в следующий раунд Калининой понадобилось 1 час и 25 минут.

Матч дважды прерывали из-за дождя — в самом начале игры и при счете 5:2 во второй партии, однако это не помешало Ангелине довести матч до триумфа.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/8 финала

Мария Лурдес Карле (Аргентина) — Ангелина Калинина (Украина) — 1:6, 3:6

В четвертьфинале Калинина сыграет против победительницы немецкого противостояния между Тамарой Корпач и Юлией Штусек.

Свитолина: «Когда играю против представительниц страны-агрессора, всё остальное отходит на второй план».