Сергей Стаднюк

Почти весь футбольный мир будет отдыхать в среду, 10 сентября. Но не Южная Америка.

Ночью на среду почти одновременно пройдут все матчи заключительного 18-го тура двухгодичного отбора на чемпионат мира-2026. И только два из них будут реально что-то решать. За межконтинентальный плей-офф за путевку на Мундиаль борются сборные Венесуэлы (18 очков) и Боливии (17).

Обеим командам одинаково не повезло с соперниками. Венесуэльцам предстоит играть с Колумбией, которая на старте отборочного цикла даже боролась с безоговорочным лидером, Аргентиной. Эту игру в прямом эфире покажет сервис MEGOGO. Боливия сыграет с Бразилией, которая наконец заиграла под руководством Карло Анчелотти. Этот матч, к сожалению, официально не транслируется на территории Украины.

В других матчах решается разве что распределение мест среди команд, которые уже досрочно получили прямые путевки. Сборная Аргентины на выезде сыграет с Эквадором и попытается набрать 41 очко, превзойдя результат прошлого цикла (39). Перу примет Парагвай, а Чили – Уругвай.

02:00 | Эквадор – Аргентина. Прямая трансляция

02:30 | Венесуэла – Колумбия. Прямая трансляция

02:30 | Перу – Парагвай. Прямая трансляция

02:30 | Чили – Уругвай. Прямая трансляция

