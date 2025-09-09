Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о проблемах команды перед матчем второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Даже если мы обыграем Азербайджан, нам на чемпионате мира делать нечего. Мы постоянно хотим в соперники слабые команды, а они не выпадают. Играть можно и с середними командами, такими как Исландия, но мы пока остановились на том, что мы — звезды, а звезд очень трудно заставить отбирать и бегать 90 минут.

Мы уже привыкли играть в стыках, но второе место еще нужно занять в этой группе. Если не обыграем Азербайджан, то начнется паника, все будут ругать нашу сборную и писать: а кого тогда обыгрывать? Французов во втором матче мы никак не обыграем, максимум будет ничья, и то случайно. Исландцы — это непростая команда, там все носятся по полю. С ними придется отдать все силы и выложиться на 100%. Мы будем бороться с Исландией за второе место, Франция первое никому не отдаст.

Травмы? Миколенко не настолько важен для нашей команды, а вот Цыганков в сборной почти всегда хорошо выглядит. Очень жаль, что у него нет здоровья, постоянные травмы мучают. Также Яремчук невовремя травмировался. В Украине всегда были нападающие, а сейчас осталось только двое, — заявил Леоненко в интервью Blik.ua.