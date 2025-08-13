Известный блогер Михаил Сомловый в личном Telegram-канале жестко раскритиковал игру Динамо в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общий счет).

Глубину Пафос использовать умеет, что и доказывает первый гол. Нещерету привет. За полторы минуты ситуация чуть не повторилась, тяжело киевлянам с этим, давления на заднюю линию Пафоса от атаки киевлян нет, передачи летят, ситуация напоминает старт первого матча с Партизаном (6:2) год назад, но в камбэк не верилось.

Динамо не может взять мяч под контроль – это приговор. Первый момент на 10-й минуте, немного, но таких из игры не было ни одного в первом матче. Но возник он настолько хаотично, что не сильно радостно. Динамо нервничало, напряжение спало, но нехватка говорит о мандраже.

С пространством беда, Нещерет не понимает, что он должен делать с мячом, его к этому не готовили. Дубинчак чуть не похоронил команду заживо, отскок, истерика у всех; через мгновение Буяльский приводит выход один на один; один сплошной кусок дерьма без характера и навыков действий в стрессовой ситуации, большинство пойдет в СЗЧ еще на этапе БВЗП, большинство не протянет и 10 минут в первом же штурме, мертвецы.

Если Пафос превращает этих игроков в pussy, то им уже пора заканчивать с футболом. Если не хватает компетенции разобрать соперника – пора заканчивать штабу, жара не аргумент, ведь соперник готовился, они – нет. Пафос точно готовился – не пускали Динамо на левый фланг, принуждая использовать правый, а там – трагедия.

30 первых минут киевляне выглядели куском собачьего дерьма, который размазывают о бордюр, никакого уважения к тем, кто вынужден это смотреть. Нещерет начал бить от ворот длинными передачами в борьбу, внизу все ужасно, прекратили разыгрывать коротко, потому что перейти центр через короткий-средний не способны. Это отчаяние.

Киевлянам нужно забивать, а мяч у соперника, это катастрофа, ТШ выполняет представительскую функцию. Бражко просто отдает сопернику, команда плывет и имеет приговоренный вид. Позитивный итог стоило бы рассматривать как чудо, а Ватикан должен был канонизировать его создателя как святого.

Заменить всех 11 игроков Шовковский не мог, поэтому начал с Дубинчака, Владислав сыграл действительно слабо, его фланг был проблемнее правого. Они даже штрафной не смогли разыграть, Динамо чудом контратаку не создало, но нам скажут, что это крутой соперник.

Не будет АПЛ – 50-я минута, а Ванат ходит пешком, переживая падение 20 секунд назад… Костя [Вивчаренко] тоже не спас, причина была не в Дубе, там изменения любого – не изменится ничего, нужно закрывать для халявщиков эту лавочку (0:2). Но вместо признания собственных ошибок будут звучать месседжи о уровне футбола на Кипре.

Буяльский провалился, как и остальные. В атаке на 62-й минуте не хватило в зоне завершения Буяльского, Герреро и Ванат пошли закрывать свои – на 11 метрах никого. Дальше уже смотреть не было ни сил, ни желания.

Давайте подытожим: характера нет? Нет! Качественного анализа и подготовки к сопернику нет? Нет! Качественной подготовки к конкретному матчу нет? Нет! Индивидуального уровня исполнительского мастерства нет? Нет! Но есть большое количество забронированной живой силы, которая не приносит никакой пользы футболу, сюда добавляем огромную расходную часть, которая сжирает деньги на разное лакшери, не давая при этом ничего взамен.

Ротань смог понять, почему проиграл первый матч, со штабом это проработали и прошли свой колхоз; Шовковский не смог, поэтому Ротань выше в рейтингах.

УПЛ – это прикольно, звездочки и всё такое, но похоже настало время признания наличия проблем. Потому что это не Бенфика, турки или Ред Булл, что становились препятствием до того.

Что делать дальше? Выхода два: коренные изменения и косметические изменения; думаю, закончится косметическими, потому что на коренные нужна мужественность, а судя по событиям на поле в этих двух играх – её не хватает всем участникам процесса.

Насколько х**овыми были Верес и Рух, что уступили полудублям этой команды. Тем тоже стоит заканчивать с футболом и не сжигать на ветер деньги инвесторов.