Павел Василенко

Джанлуиджи Доннарумма вскоре официально станет игроком «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли принципиального соглашения, и итальянский вратарь продолжит карьеру в Англии.

Решение о трансфере принято после того, как Доннарумма не смог договориться с ПСЖ о новом контракте. Несмотря на то что контракт голкипера действителен до лета 2026 года, парижане решили продать его уже сейчас, чтобы избежать бесплатного ухода в будущем.

Доннарумма пройдет медосмотр в Италии, где находится на сборе национальной сборной, а после международной паузы присоединится к новому клубу.

Приход итальянца означает, что Эдерсон покинет «Этихад» и продолжит карьеру в «Фенербахче».

Напомним, Доннарумма перешел в ПСЖ в 2021 году и с тех пор провел 161 матч, 56 раз оставив ворота «сухими». По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.