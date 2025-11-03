Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился своими впечатлениями о победе донецкой команды над Динамо со счетом 3:1 в 11-м туре чемпионата Украины.

Футболист рассказал, за счет чего горнякам удалось одержать победу, а также объяснил, что произошло между ним и Андреем Ярмоленко в одном из эпизодов, когда вингер киевлян схватил Бондаря за шею.

«Перед игрой в УПЛ у нас была очень серьезная мужская беседа с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что надо делать. Нам удалось забить те голы, которые не удалось забить в предыдущем матче с Динамо. Мы заслуженно победили. Столкновение с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича — и как человека, и как игрока. То, что происходит на поле, пусть там и остается. В том моменте я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и всего нашего футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции, такое бывает», — сказал Бондар для Цыганик LIVE.

После этой встречи Шахтер сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 24 очка после 11 матчей. Динамо идет следом на второй позиции с 20 баллами при том же количестве сыгранных поединков.