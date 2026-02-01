Карьера испанского нападающего Браяна Сарагосы резко пошла вверх зимой 2024 года, когда он перешел из Гранады в мюнхенскую Баварию за 17 миллионов евро.

24-летнего футболиста рассматривали как вариант для усиления состава и закрытия кадровых проблем, однако закрепиться в команде ему так и не удалось. В итоге для игрока это был уже второй этап аренды подряд — на этот раз в испанской Сельте.

В первой половине сезона Сарагоса провел 26 матчей, отыграв 1420 минут, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи, подтвердив, что находится в хорошей игровой форме.

Зимой к футболисту проявила интерес итальянская Рома, которая предложила Баварии досрочно прервать аренду в Испании и отправить игрока в Рим до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, сообщил Николо Скира.

Контракт Сарагосы до 2030 года уже согласован, а клубам осталось уладить лишь отдельные формальные моменты соглашения.

Ранее Гамбург не пожалел Баварию на глазах у Компани.