Защитник Кривбаса Иван Дибанго на завершающей стадии переговоров по продлению контракта, сообщает «ТаТоТаке».

Действующий договор футболиста с клубом истекает 30 июня 2026 года.

Камерунец не играл с начала сезона из-за травмы, которая беспокоила его с конца предыдущей кампании.

Дибанго в этом сезоне провел в футболке Кривбаса 8 матчей.

Кривбасу не удалось продать своего лидера экс-чемпиону Бразилии.