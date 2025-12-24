Лидер Кривбасса не покинет клуб без компенсации
Соглашение истекает в конце сезона
около 3 часов назад
Иван Дибанго / Фото - ФК Кривбасс
Защитник Кривбаса Иван Дибанго на завершающей стадии переговоров по продлению контракта, сообщает «ТаТоТаке».
Действующий договор футболиста с клубом истекает 30 июня 2026 года.
Камерунец не играл с начала сезона из-за травмы, которая беспокоила его с конца предыдущей кампании.
Дибанго в этом сезоне провел в футболке Кривбаса 8 матчей.
Кривбасу не удалось продать своего лидера экс-чемпиону Бразилии.
Поделиться