Житомирское Полесье на своем поле разгромило Полтаву со счетом 4:0 в восьмом туре чемпионата Украины.

Главный тренер команды Руслан Ротань рассказал, как его подопечные смогли создать комфортное преимущество еще в первом тайме. Он также объяснил, почему после перерыва и во второй половине игры решил освежить состав, заменив лидеров команды.

«Нам удалось начать матч хорошо, мы были очень хорошо настроены и хорошо понимали, как следует действовать. В атаке все было правильно, а когда теряли мяч, то сразу переходили к отбору. Когда счет уже был 3:0, хотелось дать поиграть тем, у кого меньше практики. Небольшие повреждения у Шепелева и Андриевского, а у Бабенко уже три карточки и угроза дисквалификации. Такая же ситуация у Андриевского, а в следующем туре Шахтер. И судьи это понимают, поэтому берегли некоторых игроков», – сказал Ротань для УПЛ-ТБ.

После этой победы Полесье поднялось на третье место в чемпионате, имея в активе 15 очков. В следующем туре житомиряне встретятся с Шахтером 18 октября.