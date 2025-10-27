Брентфорд на своём поле принимал Ливерпуль в матче девятого тура Английской Премьер-лиги и сумел создать сенсацию, одержав победу со счётом 3:2 над действующим чемпионом.

Полузащитник команды Егор Ярмолюк не смог завершить встречу из-за травмы и был вынужден покинуть поле ещё в середине первого тайма. После игры украинец коротко, но эмоционально отреагировал на успех своих партнёров, выразив радость за коллектив.

«Люблю эту команду» - написал Ярмолюк на своей странице в Инстаграм.

После девяти туров Брентфорд набрал 13 очков и располагается на десятой строке турнирной таблицы АПЛ.

В этом сезоне Ярмолюк провел десять матчей во всех официальных соревнованиях, отметившись одной результативной передачей.