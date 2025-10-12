В СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Однако 31-летний полузащитник намерен продолжить карьеру в составе Манчестер Юнайтед и не рассматривает предложения, даже если речь идет о больших суммах со стороны ближневосточных клубов.

«Я счастлив здесь. Иначе я бы не остался играть в этом клубе. Мне нравится наслаждаться моментом. Переезд в Саудовскую Аравию? Этот сценарий даже невозможно представить, потому что банально со мной это еще не обсуждалось», — заявил португальский исполнитель для Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Ретклифф поставил точку по поводу судьбы Аморима во главе Манчестер Юнайтед.