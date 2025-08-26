Бывший нападающий Металлиста Владимир Гоменюк заявил, что харьковский клуб до сих пор ему должен 200 тысяч долларов.

Да, Металлист до сих пор должен деньги. 200 тысяч долларов. Я выиграл дело в Верховном Суде. Но что из этого? У клуба ничего нет. Даже автобуса — все под арестом. База и стадион не клубные. Лишь эмблема осталась. А этот новый Металлист — это же не правопреемник. Просто взяли эмблему и название. Ну и что из этого?

Контактировал с новым клубом? Да нет, со мной никто не связывался. Когда-то, два-три года назад, юрист что-то пытался — без результата. Никто на контакт не идет.

Они говорят, мол, мы — другая структура, так и проблемы не наши, — заявил Гоменюк в интервью «Украинскому футболу».