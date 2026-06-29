Сергей Разумовский

Александрия официально объявила о назначении Сергея Билана на должность спортивного директора клуба. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Билан имеет опыт работы в структуре Миная, где находился с 2017 года. Сначала он отвечал за развитие детско-юношеской спортивной школы и клубной академии, а в июле 2021 года стал спортивным директором закарпатского клуба. Там он, в частности, сотрудничал с Владимиром Шараном.

На новой должности в Александрии Сергей Билан будет отвечать за селекционную работу, формирование трансферной политики и координацию взаимодействия между руководством клуба и тренерским штабом.

Напомним, по итогам переходных матчей Александрия не смогла сохранить место в УПЛ. Команда уступила Левому Берегу: после ничьей 1:1 в первой встрече проиграла 0:1 в ответном матче и вылетела в Первую лигу.

После завершения противостояния главный тренер команды Владимир Шаран признался, что ему стыдно за такой результат.