Бывший вратарь Вереса Богдан Когут рассказал о назначении спортивным директором Феникс-Мариуполя, а также поделился мыслями о своем будущем в качестве игрока.

Я нахожусь в дружеских отношениях с руководством клуба, и мы давно общались по этому поводу. Переговоры, возможно, длились месяца три, но официально приступил к работе только на прошлой неделе.

Были варианты из Первой лиги, однако это мне уже не очень интересно. Была даже возможность поехать в Казахстан – отпала из-за проблем с коленом. Мне надо подлечиться.

Из УПЛ предложений не было. Вероятно, я уже где-то своё отыграл. Хотя, посмотрим, как оно будет дальше.

Игровая карьера пока на паузе. На финишной прямой. Думаю, что зимой все окончательно решится. Если появится какой-то интересный вариант, то я его обдумаю. Если нет – наверное, закончу. Пока концентрируюсь на нынешней работе.

Играющий спортивный директор? Кстати, так оно вначале где-то и должно было быть. Но травмировал колено и сделал операцию. Продолжается процесс восстановления. Поэтому эта идея отпала, – сообщил Когут в интервью «Украинскому футболу».