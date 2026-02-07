Будущее защитника МЮ определится в марте
На данный момент даже в клубе не могут сказать, останется ли игрок
около 3 часов назад
Контракт английского центрального защитника Манчестер Юнайтед Гарри Магуайра истекает уже этим летом. В настоящее время нет признаков того, что 32-летний футболист останется в составе красных дьяволов после завершения сезона.
Будущее игрока будет зависеть от переговоров с клубом, которые планируется начать в марте, когда обе стороны смогут обсудить свои условия. Известно, что Магуайр готов пойти на снижение зарплаты ради продолжения сотрудничества.
При этом Манчестер Юнайтед ознакомился с предложениями, поступившими на адрес защитника от других клубов в зимнее трансферное окно, сообщил Николо Скира.
В этом сезоне Гарри провел 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
