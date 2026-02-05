Магуайр стремится остаться в МЮ до завершения карьеры
Опытный защитник готов пойти на значительное снижение зарплаты
около 2 часов назад
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр вызвался остаться в клубе до завершения игровой карьеры. По информации The Touchline, 32-летний футболист настолько предан «красным дьяволам», что готов на значительное снижение своей зарплаты ради нового контракта.
После непростых этапов в карьере и критики со стороны СМИ и фанатов, сейчас англичанин чувствует уверенность как никогда ранее. Под руководством Майкла Каррика Магуайр снова стал ключевым игроком команды.
Действующий контракт защитника с Манчестером Юнайтед действует до лета 2026 года. За время выступлений за клуб он провел 259 матчей, забил 17 голов и сделал 9 результативных передач. В настоящее время руководство клуба рассматривает возможность продления контракта с опытным игроком.
