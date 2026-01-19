Главный тренер польской Короны Яцек Зелинский поделился ожиданиями от товарищеской встречи с киевским Динамо, которая запланирована на 20 января в рамках зимних сборов в Турции.

«Мы тщательно выбирали соперников для контрольных матчей. Я рад, что сыграем против киевского Динамо, команды, которая регулярно выступает в еврокубках. Верю, что этот матч ответит на вопросы, которые нас давно беспокоили.

Он также добавил: «Наши спарринг-партнеры демонстрируют разные стили игры, и это высококлассные соперники. Именно поэтому мы ездили на тренировочные сборы в теплые страны — чтобы получить максимальную пользу от таких игр», — сказал Зелиньски для ютуб-канала польского клуба.