Буковина одержала волевую победу над Рухом в контрольном матче
Товарищеская игра прошла в Закарпатье
около 3 часов назадПодписаться в
Черновицкая Буковина одержала волевую победу над львовским Рухом в контрольном матче.
Первый тайм прошел без забитых голов. Во второй половине встречи Рух вышел вперед благодаря точному удару Мухаммеда Джурабаева. Буковина ответила голом Олега Кожушка после передачи Витенчука, а в конце игры Микаэл Клепач замкнул прострел Кожушка и принес победу черновицкой команде.
Контрольный матч
Буковина – Рух – 2:1
Голы: Кожушко, 76, Клепач, 88 – Джурабаев, 48
Буковина подписала африканского легионера.
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