Бущан — о переходе в состав Полесья: «С нетерпением жду первой встречи с болельщиками»
Георгий очень рад присоединиться к житомирскому клубу
около 1 часа назад
Георгий Бущан/фото: Полесье
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан впервые обратился к болельщикам после перехода в житомирское Полесье.
«Привет, стая. Очень рад присоединиться к вам и стать частью футбольного клуба Полесье. Сейчас я нахожусь в расположении национальной сборной Украины и с нетерпением жду первой встречи с болельщиками. Увидимся совсем скоро, этот сезон будет особенным. Сила в стае!»
Футболист перешел в украинский клуб на правах аренды сроком на один год из саудовского Аль-Шабаба. Напомним, зимой 2025 года Бущан сменил киевское Динамо на Аль-Шабаб, где успел провести 12 матчей, в которых пропустил 24 мяча.
