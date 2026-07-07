Опытный правый защитник Богдан Бутко подтвердил прекращение сотрудничества с Александрией и рассказал о серьезных задолженностях со стороны руководства клуба.

По словам 35-летнего футболиста, контракт, который был рассчитан по схеме «1+1», подошел к концу, а переговоров о его продлении стороны не вели. Кроме того, защитник заявил, что клуб имеет перед ним финансовые долги за несколько месяцев, а задержки с выплатами в Александрии носили систематический характер. Слова приводит Украинский футбол.

Моя история с Александрией завершилась. У меня было соглашение по схеме «один год плюс один». Никаких разговоров о продлении не было, да и я особо не настаивал.

Нет, долги остались. Клуб должен мне зарплату за три месяца.

Говорили, что рассчитаются в ближайшее время. Возможно, уже на следующей неделе. Поэтому пока жду.

Да, задержки были постоянно. Могли не платить два месяца, а потом все выплачивали.