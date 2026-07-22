Денис Седашов

Целевая группа FIFA по обеспечению честности соревнований не обнаружила признаков договорных матчей или аномальной ставок на чемпионате мира-2026, сообщает Sbcnews.

Специалисты в реальном времени отслеживали ход всех 104 матчей и букмекерские рынки. В мониторинге участвовали ФБР, Интерпол, Совет Европы, Sportradar, IBIA и другие организации.

Аналогичный контроль за честностью игр будет применён и на женском чемпионате мира 2027 года.

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину.