Бывший игрок сборной Франции — о Забарном: «Он будет совершать ошибки»
Гаэль Клиши верит в украинца
около 10 часов назад
Бывший игрок сборной Франции Гаэль Клиші считает, что Илье Забарному нужно время, чтобы полностью адаптироваться в составе ПСЖ, поскольку требования парижского клуба значительно выше, чем те, с которыми он сталкивался в Борнмуте.
Клиші также выразил уверенность, что ПСЖ с участием Забарного продолжит бороться за трофеи и будет пополнять свою коллекцию побед.
«Новым игрокам, например, тому, кто перешёл из Борнмута, нужно дать время. Я знаю, что в футболе времени мало, но он провёл исключительный сезон в АПЛ. Это новый взгляд на футбол, новый способ защиты с гораздо большим пространством позади, потому что в Борнмуте этого не было.
Он будет делать ошибки, но с этими ребятами мы сможем выиграть трофеи, потому что Кампос и Луис Энрике пока не допустили серьёзных ошибок в подборе игроков», – сказал Клиш в эфире программы After Foot.
Ранее капитан ПСЖ встал на защиту Забарного после критики во французских СМИ.
