Бывший игрок сборной Франции Гаэль Клиші считает, что Илье Забарному нужно время, чтобы полностью адаптироваться в составе ПСЖ, поскольку требования парижского клуба значительно выше, чем те, с которыми он сталкивался в Борнмуте.

Клиші также выразил уверенность, что ПСЖ с участием Забарного продолжит бороться за трофеи и будет пополнять свою коллекцию побед.

«Новым игрокам, например, тому, кто перешёл из Борнмута, нужно дать время. Я знаю, что в футболе времени мало, но он провёл исключительный сезон в АПЛ. Это новый взгляд на футбол, новый способ защиты с гораздо большим пространством позади, потому что в Борнмуте этого не было. Он будет делать ошибки, но с этими ребятами мы сможем выиграть трофеи, потому что Кампос и Луис Энрике пока не допустили серьёзных ошибок в подборе игроков», – сказал Клиш в эфире программы After Foot.

Ранее капитан ПСЖ встал на защиту Забарного после критики во французских СМИ.