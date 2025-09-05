Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в интервью XSPORT поделился ожиданиями от матча 1 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции.

К первому матчу я настраиваю себя на позитивный лад. Хочется увидеть сборную более целостной. Есть много вопросов к тренерам и игрокам. Как бы мы ни обсуждали, что Украина будет конкурировать с Францией за первое место, наиболее принципиальными будут поединки против Азербайджана и Исландии.

Нам очень сложно давались вторые матчи в паре, а игра против Франции отнимет не только физические силы, но и ментально за короткий срок прийти в себя. Наш тренерский штаб столкнется с дилеммой, на кого можно положиться в обоих матчах, а кого поберечь на Азербайджан, - рассказал Левченко.