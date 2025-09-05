Сборная Украины объявила стартовый состав на матч против Франции
Встреча скоро начнется
около 1 часа назад
Сергей Ребров. Фото - УАФ
5 сентября состоится игра первого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Франции.
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды на этот поединок.
Сборная Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Ярмолюк, Калюжный, Судаков – Зубков, Довбик, Гуцуляк.
Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.