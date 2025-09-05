Сергей Стаднюк

Центральным матчем пятницы, 5 сентября, для Украины, и, возможно, мира станет противостояние сборной против Франции. Однако и кроме этой игры будет на что посмотреть.

Начинается пятый тур Первой лиги. Амбициозная Буковина отправится в гости к Прикарпатью. Также состоится западное дерби между Пробоем и тернопольской Нивой.

13:30 | Прикарпатье – Буковина. Прямая трансляция

16:00 | Пробой – Нива Тернополь. Прямая трансляция

Молодежная сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2027 (U-21). Первым соперником команды Унаи Мельгосы станут сверстники из Литвы.

19:00 | U-21. Литва – Украина. Прямая трансляция

Главное блюдо вечера по совокупной силе команд. Сборная Украины начинает отборочный цикл ЧМ-2026 с чрезвычайно сложного испытания – матча против действующих вице-чемпионов мира, сборной Франции. Даже одно очко с таким соперником стало бы огромным успехом. Подготовка «сине-желтых» осложнена кадровыми проблемами: не сыграют травмированные Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Тимчик и Андрей Лунин, а многие легионеры имеют ограниченную игровую практику в начале сезона. Также в не лучшей форме находятся лидеры ведущих украинских клубов, что еще больше усложняет выбор состава.

В параллельном матче Исландия и Азербайджан определят главного конкурента команды Сергея Реброва в борьбе за второе место и плей-офф. Будем реалистами, но, скорее всего, именно за это будут бороться «сине-желтые» в этой группе.

В группе C самым интересным станет матч между командами, которые в последние пять лет достигали успеха на Евро и в Лиге наций. О параллельной встрече квартета лучше не будем...

Италия продолжает подниматься в группе I после участия в Лиге наций и сенсационного разгрома от Норвегии (0:3). Следующим соперником «Скуадры адзурры» станет Эстония. Одновременно Израиль попытается сохранить отрыв в противостоянии с Молдовой Владислава Бабогло.