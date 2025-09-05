Украина – Франция, молодежная сборная, внутренний чемпионат. Трансляции матчей 5 сентября
Рассказываем, что посмотреть в игровой день пятницы
35 минут назад
Центральным матчем пятницы, 5 сентября, для Украины, и, возможно, мира станет противостояние сборной против Франции. Однако и кроме этой игры будет на что посмотреть.
Начинается пятый тур Первой лиги. Амбициозная Буковина отправится в гости к Прикарпатью. Также состоится западное дерби между Пробоем и тернопольской Нивой.
13:30 | Прикарпатье – Буковина. Прямая трансляция
16:00 | Пробой – Нива Тернополь. Прямая трансляция
Молодежная сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2027 (U-21). Первым соперником команды Унаи Мельгосы станут сверстники из Литвы.
19:00 | U-21. Литва – Украина. Прямая трансляция
Главное блюдо вечера по совокупной силе команд. Сборная Украины начинает отборочный цикл ЧМ-2026 с чрезвычайно сложного испытания – матча против действующих вице-чемпионов мира, сборной Франции. Даже одно очко с таким соперником стало бы огромным успехом. Подготовка «сине-желтых» осложнена кадровыми проблемами: не сыграют травмированные Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Тимчик и Андрей Лунин, а многие легионеры имеют ограниченную игровую практику в начале сезона. Также в не лучшей форме находятся лидеры ведущих украинских клубов, что еще больше усложняет выбор состава.
В параллельном матче Исландия и Азербайджан определят главного конкурента команды Сергея Реброва в борьбе за второе место и плей-офф. Будем реалистами, но, скорее всего, именно за это будут бороться «сине-желтые» в этой группе.
21:45 | Украина – Франция. Прямая трансляция
21:45 | Исландия – Азербайджан. Прямая трансляция
В группе C самым интересным станет матч между командами, которые в последние пять лет достигали успеха на Евро и в Лиге наций. О параллельной встрече квартета лучше не будем...
21:45 | Дания – Шотландия. Прямая трансляция
Италия продолжает подниматься в группе I после участия в Лиге наций и сенсационного разгрома от Норвегии (0:3). Следующим соперником «Скуадры адзурры» станет Эстония. Одновременно Израиль попытается сохранить отрыв в противостоянии с Молдовой Владислава Бабогло.
21:45 | Италия – Эстония. Прямая трансляция
21:45 | Молдова – Израиль. Прямая трансляция
Начинается борьба в группе B. Швеция примет Швецию, а Швейцария – Косово. Пока у всех команд по нулям.
21:45 | Словения – Швеция. Прямая трансляция
21:45 | Швейцария – Косово. Прямая трансляция
Хорватия пока остается единственной командой группы L, что еще не проигрывала. Однако «шашечные» сыграли лишь два матча, что делает команду лишь второй. Балканцы сыграют против Фарерских островов. Черногория примет пока лидера квинтета Чехии.
21:45 | Фарерские острова – Хорватия. Прямая трансляция
21:45 | Черногория – Чехия. Прямая трансляция
