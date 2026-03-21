Владимир Кириченко

Борнмут и Манчестер Юнайтед не смогли определить сильнейшего в матче 31-го тура АПЛ-2025/26.

Поединок, который состоялся на стадионе Виталиити, завершился со счетом 2:2.

Красные дьяволы дважды выходили вперед, но не смогли удержать победу. Кроме того, подопечные Майкла Каррика доигрывали в меньшинстве – на 81-й минуте прямую красную получил Гарри Магуайр.

Голами в составе Борнмута отметились Райан Кристи и Эли Крупи, а для Ман Юнайтед мячи оформили Бруну Фернандеш и Джеймс Хилл (автогол).

В таблице чемпионата Англии Манчестер Юнайтед идет третьим с 55 очками. Выше находятся лишь Арсенал (70) и Манчестер Сити (61).

Борнмут с 42 баллами располагается на 10-й позиции.

АПЛ. 31-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Кристи, 67, Крупи, 81 (пен.) – Бруну Фернандеш, 61 (пен.), Хилл, 71 (автогол)

