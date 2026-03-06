Владимир Кириченко

5 марта Тоттенхэм проиграл Кристал Пэлас в матче 29-го тура АПЛ сезона-2025/26.

Встреча состоялась на арене Тоттенхэм Хотспур Стэдиум и завершилась со счетом 3:1 в пользу орлов.

Все четыре гола были забиты в первом тайме. Сначала за шпор на 34-й минуте отметился Доминик Соланке.

Уже на 38-й Тоттенхэм остался в меньшинстве после удаления Микки ван де Вена, а к концу первого тайма Кристал Пэлас забил три мяча: дубль Исмаила Сарра и гол Йоргена Странда Ларсена.

Тоттенхэм потерпел пятое поражение подряд. В последний раз шпоры побеждали в АПЛ еще 28 декабря 2025 года, когда в 18-м туре одолели именно Кристал Пэлас.

В таблице чемпионата Англии Тоттенхэм с 29 очками занимает 16-е место. У Кристал Пэлас 38 баллов и 13-я позиция.

АПЛ. 29-й тур

Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:3

Голы: Соланке, 35 Сарр, 40 (пен), 45+7 - Странд Ларсен, 45+1

Предупреждения: Соуза Менезеш, Сарр, Биссума – Ларсен, Клайн

Удаления: де Вен, 38

