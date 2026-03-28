Нападающий сборной Аргентины пропустит чемпионат мира-2026
У него обнаружили разрыв передней крестообразной связки колена
около 4 часов назад
Нападающий сборной Аргентины Хоакин Паничелли пропустит чемпионат мира из-за травмы крестообразной связки правого колена.
Паничелли, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 16 голами, получил травму во время тренировки за сборную.
Аргентина должна была сыграть против Мавритании, однако форварда Страсбура не включили в заявку из-за подозрения на серьезное повреждение.
Игрок прошел медицинские обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки колена.
Таким образом, Паничелли пропустит решающую часть сезона в Лиге 1, а также чемпионат мира-2026.
Хоакин сыграл в этом сезоне 39 матчей, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.
