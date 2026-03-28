Владимир Кириченко

Нападающий сборной Аргентины Хоакин Паничелли пропустит чемпионат мира из-за травмы крестообразной связки правого колена.

Паничелли, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 16 голами, получил травму во время тренировки за сборную.

Аргентина должна была сыграть против Мавритании, однако форварда Страсбура не включили в заявку из-за подозрения на серьезное повреждение.

Игрок прошел медицинские обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки колена.

Lamentablemente @Panichelli1 sufrió una lesión de gravedad y se queda afuera del Mundial. pic.twitter.com/a5a1zZN2qL — Martin Arevalo (@arevalo_martin) March 27, 2026

Таким образом, Паничелли пропустит решающую часть сезона в Лиге 1, а также чемпионат мира-2026.

Хоакин сыграл в этом сезоне 39 матчей, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Барселона потеряла Рафинью на длительный срок из-за травмы в сборной.