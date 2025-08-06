Легендарный защитник Динамо, а ныне – украинский тренер, Олег Кузнецов после поражения команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса (0:1) высказался по поводу поражений отечественных команд от клубов из Андорры и Кипра. Также специалист сделал прогноз на ответную игру.

Испанский тренер этой команды поставил хорошую игру. Правда, физически Пафос пока готов процентов на 70. Там много балканцев, бразильцев и других легионеров. Это добротная команда. Мы еще раз убедились, что в еврокубках сейчас нет абсолютно слабых клубов. Полесье проиграло андоррцам, Динамо - киприотам. Сейчас уже не актуальны прежние стереотипы, согласно которым команды с Мальты, Кипра, Андорры и так далее — это безнадёжные аутсайдеры. Времена изменились. Сейчас так — есть деньги, набирают крепких во всех отношениях игроков, и попробуй обыграй такого соперника.

На Кипре будет такая же вязкая игра, как и в Люблине. Но есть надежда, что при своих болельщиках Пафос сыграет всё же более открыто, и Динамо сможет контратаковать. Кто первым грубо ошибется, тот проиграет и вылетит. Шансы 50 на 50. Всё решится на Кипре, – заявил Кузнецов в интервью Footboom.