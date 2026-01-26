Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук оказался в сфере интересов сразу нескольких клубов из разных стран. Как сообщает LEGIONERS.UA, 25-летний футболист, который не имеет стабильного места в основном составе азербайджанского клуба, заинтересовал представителей нескольких чемпионатов.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют клубы из США, Саудовской Аравии, Польши и Израиля. Наиболее активными на данный момент являются представители MLS, где сразу несколько команд внимательно изучают возможность сотрудничества с чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

В текущем сезоне Кащук провел за Карабах 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

После 17 туров чемпионата Азербайджана Карабах занимает второе место в турнирной таблице, имея 36 очков. Уже 28 января команда завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем против Ливерпуля, начало игры в 22:00. Напомним, в прошлом туре ЛЧ Кащук своим забитым голом помог Карабаху обыграть франкфуртский Айнтрахт.