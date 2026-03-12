Куртуа – лучший ассистент среди вратарей в истории Лиги чемпионов
Бельгиец опередил Кану и Молину
8 минут назад
Тибо Куртуа / Фото - ВВС
Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству результативных передач среди вратарей.
33-летний бельгиец отдал ассист на Федерико Вальверде на 20-й минуте матча 1/8 финала против Манчестер Сити (3:0).
Теперь у Куртуа три ассиста за всё время выступлений в этом турнире. Он обошел Оливера Кана и Хосе Молину – у них две результативные передачи.
Напомним, норвежский Будё-Глимт разгромил Спортинг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поделиться