Владимир Кириченко

"Интер" Милан ищет нового основного вратаря для первой команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Яна Зоммера заканчивается летом, и швейцарец может покинуть команду как свободный агент. Однако, по данным источника, клуб может предложить ему остаться, но уже в роли второго вратаря.

Также в этой роли может остаться Жозеп Мартинес, который на данный момент является дублером Зоммера.

Главным кандидатом на роль основного вратаря в Интере видят Гульельмо Викарио из Тоттенхэма.

"Нерадзурри" также рассматривают Андрея Лунина из Реала и вратаря Ромы Миле Свилара.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть мадридский клуб после завершения текущего сезона.

Напомним, в УАФ объяснили отсутствие Лунина в заявке сборной Украины на плей-офф отбора ЧМ-2026.