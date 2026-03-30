Лунін – один из главных кандидатов на позицию вратаря итальянского гранда
Украинским вратарем интересуется клуб из Серии А
около 1 часа назад
"Интер" Милан ищет нового основного вратаря для первой команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт Яна Зоммера заканчивается летом, и швейцарец может покинуть команду как свободный агент. Однако, по данным источника, клуб может предложить ему остаться, но уже в роли второго вратаря.
Также в этой роли может остаться Жозеп Мартинес, который на данный момент является дублером Зоммера.
Главным кандидатом на роль основного вратаря в Интере видят Гульельмо Викарио из Тоттенхэма.
"Нерадзурри" также рассматривают Андрея Лунина из Реала и вратаря Ромы Миле Свилара.
Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть мадридский клуб после завершения текущего сезона.
Напомним, в УАФ объяснили отсутствие Лунина в заявке сборной Украины на плей-офф отбора ЧМ-2026.
