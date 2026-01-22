Роналду забил 960-й гол и помог Аль-Насру победить Дамак. ВИДЕО
Лидер атак гостей отметился юбилейным мячом в карьере, а его команда удержала важные три очка
В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср на выезде одержал непростую победу над Дамаком со счетом 2:1.
Гости быстро вышли вперед благодаря точному удару Абдулрахмана Гариба уже на пятой минуте встречи. После перерыва преимущество Аль-Насра удвоил Криштиану Роналду, который отметился на 50-й минуте и записал на свой счет 960-й гол на профессиональном уровне. Португалец провел на поле весь матч.
Хозяевам удалось сократить отставание после точного удара Джамала Харкасса на 68-й минуте, однако сравнять счет Дамак так и не сумел.
После этой победы Аль-Наср набрал 37 очков и продолжает удерживать вторую позицию в турнирной таблице Саудовской Про-лиги.
Саудовская Про-лига. 17-й тур
Дамак – Аль-Наср 1:2
Голы: Харкасс, 68 – Гариб, 5, Роналду, 50
