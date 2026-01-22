В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср на выезде одержал непростую победу над Дамаком со счетом 2:1.

Гости быстро вышли вперед благодаря точному удару Абдулрахмана Гариба уже на пятой минуте встречи. После перерыва преимущество Аль-Насра удвоил Криштиану Роналду, который отметился на 50-й минуте и записал на свой счет 960-й гол на профессиональном уровне. Португалец провел на поле весь матч.

Хозяевам удалось сократить отставание после точного удара Джамала Харкасса на 68-й минуте, однако сравнять счет Дамак так и не сумел.

После этой победы Аль-Наср набрал 37 очков и продолжает удерживать вторую позицию в турнирной таблице Саудовской Про-лиги.

Также читайте, что статую Роналду в родном городе облили бензином и подожгли.

Саудовская Про-лига. 17-й тур

Дамак – Аль-Наср 1:2

Голы: Харкасс, 68 – Гариб, 5, Роналду, 50