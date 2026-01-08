После серии из десяти побед на старте сезона Аль-Наср продолжает неудачный отрезок. Команда из Эр-Рияда в третий раз подряд не смогла одержать победу, неожиданно уступив Аль-Кадисии.

Гости могли открыть счет еще в первом тайме, но вратарь Аль-Насра несколько раз спасал команду после опасных моментов с участием Хулиана Киньонеса и Кингсли Комана. После перерыва ключевым стал эпизод на 51-й минуте, когда голкипер Аль-Насра далеко выбежал за пределы штрафной площадки, а выбитый мяч попал в голову Киньонесса. Форвард Аль-Кадисии мгновенно воспользовался ошибкой и отправил мяч в пустые ворота.

Второй гол гости забили на 66-й минуте. Киньонес снова обострил атаку правым флангом, после сейва вратаря добиванием отличился Нейтан Нандес. Аль-Наср пытался спасти матч, создавал моменты усилиями Жоау Феликса и Марсело Брозовича, но сократить отставание удалось лишь в конце встречи. Криштиану Роналду реализовал пенальти, пробив низом в левый угол.

После поражения Аль-Наср продолжает идти вторым в турнирной таблице, тогда как Аль-Кадисия поднялась на четвертую позицию.

Саудовская Аравия. Про-лига. 14 тур

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2

(Роналду 81, пен – Киньонес 51, Нандес 66)