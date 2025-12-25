Римская Рома продолжает работать над возможной продажей украинского форварда Артема Довбика, информирует журналист Маттео Моретто. По данным источника, клуб из столицы Италии предложил 28-летнего форварда ряду команд испанской Ла Лиги.

После 16 туров подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 30 очков и располагаются на четвертой позиции в таблице Серии А. Отставание Ромы от Интера, лидирующего, составляет три балла.

В следующем туре римляне сыграют дома против Дженоа. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных соревнованиях, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик частично тренировался в общей группе Ромы.