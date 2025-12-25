Рома начала предлагать Довбика клубам Ла Лиги
Клуб хочет избавиться от игрока
43 минуты назад
Римская Рома продолжает работать над возможной продажей украинского форварда Артема Довбика, информирует журналист Маттео Моретто. По данным источника, клуб из столицы Италии предложил 28-летнего форварда ряду команд испанской Ла Лиги.
После 16 туров подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 30 очков и располагаются на четвертой позиции в таблице Серии А. Отставание Ромы от Интера, лидирующего, составляет три балла.
В следующем туре римляне сыграют дома против Дженоа. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 21:45 по киевскому времени.
В сезоне 2025/26 Довбик провел за Рому 14 матчей во всех официальных соревнованиях, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Довбик частично тренировался в общей группе Ромы.